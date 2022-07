A zero fra un anno: svelato il ‘piano’ dell’Inter

Si aggiunge un nuovo volto nella lista degli obiettivi per la difesa dell’Inter ma bisognerà attendere un altro anno

In Germania ne sono piuttosto sicuri. L’Inter ha intenzione di completare il parco dei difensori con un profilo che fino a poco tempo fa ha giocato assieme a Zagadou, uno dei calciatori recentemente accostati al club nerazzurro in procinto di perdere il proprio big Milan Skriniar.

A Gleison Bremer, dunque, potrebbe aggiungersi uno fra Nikola Milenkovic e Manuel Akanji. Secondo il portale ‘Ruhr Nachrichten’, il difensore centrale svizzero di proprietà del Borussia Dortmund ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con i tedeschi ma non sono ancora arrivate offerte in via ufficiale. Questo lo condurrà inevitabilmente allo svincolo a parametro zero nel giugno 2023: una modalità che certamente farebbe comodo ai nerazzurri, per evitare l’ennesimo esborso economico. L’unico problema è la tanta attesa.

Calciomercato, Akanji idea di mercato per il prossimo anno

Finché Akanji non diverrà un calciatore svincolato, l’Inter dovrà comunque correre ai ripari per evitare buchi sostanziali nel reparto difensivo in questa stagione. L’assenza di Skriniar verrà quasi certamente colmata da Bremer ma non bisogna neppure dimenticare la recente cessione di Ranocchia e la potenziale dipartita di de Vrij. Al momento non sembrano esserci altri potenziali indiziati