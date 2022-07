Aggiornamento da Appiano: Pinamonti torna in gruppo, Skriniar lavoro differenziato

Inter, Pinamonti torna ad allenarsi con i compagni mentre per Skriniar ancora lavoro differenziato. Sabato c’è l’amichevole con il Monaco

In vista della seconda amichevole che si disputerà sabato 16 luglio allo stadio Mazza di Ferrara, contro i francesi del Monaco, i giocatori proseguono gli allenamenti ad Appiano Gentile sotto la guida attenta di Simone Inzaghi.

In attesa di conoscere quale sarà il loro futuro, anche Andrea Pinamonti e Milan Skriniar proseguono con lavori differenziati. Da una parte, l’attaccante è tornato ad allenarsi con i compagni dopo il leggero infortunio ai flessori della coscia destra, che aveva costretto il tecnico nerazzurro a non convocarlo per la gara con gli svizzeri. Il giovane calciatore è molto richiesto sia in Italia che all’estero e sa già, che anche in questa stagione non vestirà la maglia nerazzurra, ma avrà modo di confermarsi dopo l’ottima annata con l’Empoli.

Discorso diverso per Milan Skriniar ancora alle prese con l’infortunio rimediato in nazionale e che, per il momento, sta svolgendo lavoro differenziato in attesa di conoscere se il suo futuro avrà ancora tinte nerazzurre, come spera e soprattutto sperano i tifosi della ‘Beneamata’. In ogni caso anche la società nerazzurra si priverebbe del suo leader difensivo solo davanti all’offerta giusta e riprendendo un vecchio film abbastanza indecente, che per ora non è ancora arrivata. Come ha informato Sky Sport.