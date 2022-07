Zanetti su Dybala: “Un’opportunità, ma ora davanti stiamo bene così”

Inter, il vice presidente Javier Zanetti conferma le parole pronunciate da Beppe Marotta sulla posizione di Dybala

Il vice presidente dell‘Inter Javier Zanetti è stato intervistato da Bolavip Argentina, per avere un’opinione sulla possibilità che Paulo Dybala possa raggiungere gli argentini Correa e Lautaro a Milano. Queste le sue parole, che riprendono più o meno le medesime che disse ai giornalisti l’amministratore delegato Beppe Marotta alla prima conferenza stampa insieme a Simone Inzaghi.

Questa è stata la risposta della bandiera nonché vicepresidente nerazzurro: “Dybala è sempre stata un’opportunità perché è libero ma oggi l’Inter ha Lautaro, Lukaku, Correa, Džeko, Sánchez. In questo momento stiamo bene così. Abbiamo iniziato il precampionato con questi giocatori – ha sottolineato in conclusione lasciando aperti degli spiragli all’arrivo di Dybala – questo non vuol dire che le cose non possano cambiare“.