Zhang in sede: attimi decisivi per il futuro di Bremer

Il presidente dell’Inter ha raggiunto gli uffici della sede di Viale della Liberazione in Milano, l’incontro interno potrebbe essere decisivo

Con la Juventus pronta a tentare il sorpasso finale sull’Inter per il cartellino di Gleison Bremer a titolo definitivo dal Torino, la dirigenza nerazzurra vuole sfruttare quel pizzico di vantaggio a disposizione.

Da poco il presidente Steven Zhang ha fatto il suo ingresso attraverso i cancelli esterni che conducono al parcheggio della sede dell’Inter, sita in Viale della Liberazione in Milano. Ad aspettarlo c’era Giuseppe Marotta, amministratore delegato e prima figura responsabile di calciomercato, con il quale si sta tenendo ancora adesso un incontro che avrà del decisivo. È infatti necessario l’ok del presidente per innalzare l’offerta da presentare al Torino per Bremer, così da battere la concorrenza bianconera una volta per tutte.