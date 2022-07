Gosens finisce già ai box: ecco le condizioni del tedesco

Gosens si è infortunato nel corso della gara amichevole contro il Monaco andato in scena a Ferrara sabato scorso e che l’Inter ha pareggiato 2-2

Robin Gosens già alle prese con un problema fisico. Il laterale tedesco si è infortunato nel corso della sfida amichevole col Monaco andata in scena sabato sera al ‘Paolo Mazza’ e terminata col risultato di 2-2. Nerazzurri di rimonta grazie a Gagliardini e Asllani.

Va detto che in casa Inter non c’è alcuna apprensione. Per l’ex Atalanta si tratta di un semplice affaticamento che, però, rischia di rallentare la sua preparazione in vista della prossima stagione. Da valutare il suo impiego a Lens sabato prossimo (ore 18.30), nella terza gara amichevole di questo pre-campionato. In caso di forfait, al suo posto giocherebbe probabilmente Matteo Darmian, sabato schierato nel terzetto difensivo.