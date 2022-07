‘Allarme’ Dumfries: gli raddoppiano lo stipendio

Dalla Premier bussano alla porta dell’Inter per Dumfries. I nerazzurri devono ora guardarsi intorno

Reduce dall’aver ufficializzato ben cinque nuovi acquisti durante questa sessione di calciomercato, l’Inter deve dare ora necessariamente una svolta anche sul piano delle uscite. Proprio per questo, i nerazzurri, sono chiamati a dover fare un’importante cessione e tra questi, non è escluso che possa esserci anche Denzel Dumfries.

L’esterno olandese infatti, durante tutto il corso di quest’annata, è riuscito a siglare 5 reti e a fornire addirittura 7 assist, racimolando così ben 45 presenze. Da qui però, negli ultimi mesi, diverse squadre – militanti in particolar modo in Premier League – hanno manifestato un particolare interesse nei confronti del giocatore e, nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, Denzel Dumfries finirebbe da lì per dire addio. In tal caso, occhio al Manchester United.

Calciomercato Inter, il Manchester United va a caccia di un esterno: occhio alla pista Dumfries

Tralasciando quindi il fatto che, il Manchester United ha – ora come ora – bisogno di un rinforzo sulla propria corsia di destra, i ‘Red Devils’, così facendo, potrebbero dunque tornare a pensare a Denzel Dumfries. Lo stesso Erik Ten Hag, nutre una particolare stima nei confronti del giocatore e proprio per questo, il tecnico olandese potrebbe chiedere – in futuro – a gran voce l’ormai ex esterno del Psv; con gli stessi inglesi che potrebbero arrivare ad offrire addirittura il doppio di quanto percepisce attualmente all’Inter (vale a dire 2,5 milioni netti). D’altra parte, i nerazzurri non sono disposti a scendere al ribasso dei 40 milioni di euro.