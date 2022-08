Presidente Pisa a Tv Play ‘chiama’ l’Inter: “Grande talento, ci piace”

Il presidente si sbilancia ed esce dunque allo scoperto. Ecco le parole di grande stima nei confronti di un giocatore dell’Inter

Dopo aver affrontato già alcune amichevoli pre-campionato, per l’Inter è tempo di guardare avanti, non soltanto sul campo, bensì anche in ottica mercato ed è proprio per questo che i nerazzurri, pensano ora a come rendere ancor più competitiva la propria rosa.

Difatti, dopo essersela vista – dapprima – con: Lugano, Monaco e Lens, i nerazzurri, hanno da lì poi dovuto affrontare i francesi dell’Olympique Lione in quel di Cesena. Un match che non soltanto ha permesso agli attuali vice campioni d’Italia di mettere parecchi minuti nelle gambe, ma anche di lanciare ulteriori segnali importanti a Simone Inzaghi in vista di questo avvio di campionato che è ormai alle porte. Nel frattempo però – come anticipatamente già ribadito – l’intera dirigenza dell’Inter, continua a ‘gettare l’occhio’ anche sul mercato e questa volta, a farsi sentire, ci ha pensato direttamente il presidente del Pisa Giuseppe Corradi.

Calciomercato Inter, Corradi si sbilancia: “Salcedo? Ci piace molto ed è un ottimo prospetto”

Dopo essere intervenuto ai microfoni di ‘Stopandgoal.com’ in onda su TV Play il presidente del Pisa Giuseppe Corradi, ha potuto dire direttamente la sua su Eddie Salcedo: “È un ragazzo talentuoso, che ha grandi prospettive di crescita che normalmente a noi interessano. Allo stesso tempo però, oggi Salcedo è di un’altra società. Ragioniamo quindi su giocatori che se sono al Pisa in prestito possono restarci. È un prospetto che ci può interessare, è di grande talento e sicuramente può dare tanto all’Inter“.