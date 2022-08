Gratis la soluzione per Inzaghi: che occasione in difesa

L’Inter, tra le altre cose, si guarda intorno anche per puntellare la difesa. La giusta idea per allungare le rotazioni e completare la rosa di Inzaghi può arrivare a costo zero

Il mercato in entrata dell’Inter ha già per tempo messo a referto quasi tutti i tasselli giusti e al netto di cessioni illustri non sembrano esserci particolari esigenze all’orizzonte se non quella di inserire in rosa un altro difensore centrale alternativo che possa quindi dare ad Inzaghi una soluzione in più soprattutto sul centro destro e nel mezzo. Un sostituto di Ranocchia sostanzialmente che possa essere chiamato in causa nel corso della lunga stagione che attende il club meneghino e che si aprirà sabato 13 agosto quando Lautaro e soci sfideranno il Lecce in occasione della prima giornata del campionato di Serie A.

La rosa è già quasi completa, al netto di colpi sfumati come Bremer e Dybala, ma un altro puntello in difesa a buon mercato e senza fare follie eccessive potrebbe anche arrivare. Nelle scorse ore, al di là di Milenkovic, era stato accostato anche Tanganga del Tottenham, ma è un altro il difensore jolly che potrebbe mettere tutti d’accordo.

Calciomercato Inter, qualità ed esperienza per Inzaghi: il prossimo difensore è a costo zero | Idea Denayer

Un altro centrale è sulla lista e secondo quanto evidenziato dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’, i nerazzurri potrebbero mettere nel mirino il nome di Jason Denayer, difensore belga lungamente accostato alla Serie A in passato ed in particolare anche alla Juventus.

Il calciatore ex Lione ha visto esaurire il proprio contratto con i francesi lo scorso 30 giugno e da quel momento è svincolato e dunque arruolabile a parametro zero. Grande esperienza europea e trascorsi importanti per Denayer che gratis sarebbe un rinforzo di lusso per Inzaghi anche se resterebbero da sciogliere i nodi su ingaggio e commissioni.