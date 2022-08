Inzaghi dopo Inter-Villarreal: “Dobbiamo crescere. Brozovic, vi spiego”

By

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi dopo Inter-Villarreal, amichevole disputatasi all’Adriatico di Pescara e vinta dagli spagnoli di Emery

“La gara di stasera ci fa capire che dobbiamo crescere”. Così Inzaghi dopo il poker beccato dal Villarreal nell’amichevole andata in scena a Pescara. “Abbiamo alternato buone cose – ha aggiunto il tecnico nerazzurro a ‘Inter Tv’ – Sapevamo di giocare contro una squadra che ha fatto una semifinale di Champions, ma chiaramente in fase difensiva dobbiamo fare meglio, non a livello di squadra ma individuale”.

Fra una settimana si farà sul serio, con la prima di campionato in casa del Lecce: “Una settimana con i carichi giusti ci aiuterà ad arrivare al match nelle migliori condizioni – ha assicurato Inzaghi – Dobbiamo prepararci per esordire nel migliore dei modi. Brozovic? Ha avuto un problemino ma speriamo che sia a posto per sabato”.