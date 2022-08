Verso Lecce-Inter: buone notizie per Baroni

Lecce-Inter, il tecnico dei salentini Baroni tira un sospiro di sollievo l’ala destra Strefezza torna in gruppo

Sabato sera allo stadio Via del Mare di Lecce, si disputerà la sfida valida per la prima giornata del campionato di serie A 2022/23 tra la formazione di casa e l‘Inter. L’allenatore della squadra salentina, ha potuto tirare un sospiro di sollievo visto che l’ala destra Gabriel Strefezza, dato in dubbio per la gara d’esordio in campionato, questa mattina si è unito ai compagni di squadra nella seduta di allenamento.

Per il momento invece il nuovo acquisto, il centrocampista norvegese Kristoffer Askildsen, è rimasto ancora a riposo e potrebbe non essere disponibile per la gara con i nerazzurri. Lavoro differenziato invece per i due difensori centrali Alessandro Tuia e Kastriot Luan Dermaku.

Nella giornata di domani, la squadra pugliese svolgerà la rifinitura direttamente sul campo dello stadio di Via del Mare, a partire dalle ore 18.00.

Questa la probabile formazione che potrebbe mandare in campo il tecnico Baroni, secondo le ultime della Gazzetta dello Sport:

Portiere Falcone;

Difesa a tre con Gendrey, Blin e Cetin;

Centrocampo a quattro con Frabotta; Bistrovic, Hjulmand, Askildsen;

Attacco con Strefezza, Ceesay alle spalle di Di Francesco punta centrale.