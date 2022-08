Vigilia di Lecce-Inter: le ultime su Brozovic

Verso Lecce-Inter. Ecco cosa filtra in casa Inter a proposito dell’infortunio di Brozovic. Le ultime

Dopo aver dovuto dare obbligatoriamente forfait in questi ultimi test amichevoli, Marcelo Brozovic, seppur in maniera differenziata, è tornato ad allenarsi normalmente durante questi ultimi giorni ed ora emergono grosse nuove novità.

Difatti, il croato, a causa di un affaticamento accusato al polpaccio destro – in allenamento – durante la scorsa settimana, non ha potuto scendere in campo nello scorso sabato contro il Villareal. Dopo tutta questa serie di episodi poi, era tra l’altro anche a forte rischio la sua convocazione in vista di Lecce, ma per Marcelo Brozovic, ora, sembra essere tutto superato, al punto che, il classe ’92, nella giornata di oggi, è riuscito a svolgere l’intera seduta d’allenamento.

Lecce-Inter, Inzaghi sorride e recupera Brozovic: il croato ha svolto l’intero allenamento

La notizia odierna più bella per Simone Inzaghi, deriva proprio dall’allenamento di oggi, in quanto, il tecnico piacentino, nel bel mezzo di questa mattinata è riuscito a recuperare a pieno regime Marcelo Brozovic. Difatti, il croato, durante la seduta tattica di oggi, è riuscito a svolgere l’intero allenamento (e con tanto di partitella finale). Proprio per questo, starà ora al tecnico piacentino decidere se impiegarlo dal primo minuto oppure a gara in corso nel match di domani, in programma al ‘Via del Mare’ alle ore 20:45 contro il Lecce.