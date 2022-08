Anche Brozovic a rischio: tentativo last-minute

Secondo fonti spagnole nonostante il rinnovo di contratto anche Marcelo Brozovic potrebbe dire addio all’Inter prima della fine del mercato

Non sono solo Denzel Dumfries e Milan Skriniar ad essere seguiti molto attentamente dalle big europee ma anche Marcelo Brozovic che è nel mirino di Liverpool, Manchester United e Psg. Il centrocampista che ha rinnovato con il club nerazzurro fino a giugno 2026 e che fino al ritorno di Romelu Lukaku era il calciatore con lo stipendio più alto della rosa di Simone Inzaghi, potrebbe rischiare lo stesso di lasciare il club nerazzurro.

Secondo il sito ‘fichajes.net’ è il Liverpool il club in pole position per potersi assicurare il calciatore e cercare di acquistarlo dalla squadra milanese. Secondo il portale, l’offerta verrà fatta verso la fine del mercato con l’avallo del tecnico Jurgen Klopp che avrebbe chiesto un rinforzo per avere un’alternativa a Thiago Alcantara giocatori fortissimo ma che ha spesso problemi fisici.

Per quanto riguarda invece il Psg e il Manchester United entrambe sono alla ricerca di un rinforzo a centrocampo in special modo lo United che dopo l’inizio di campionato da film horror, con due sconfitte e 6 reti subite sta cercando di correre ai ripari. In ogni caso il primo nome sul taccuino dei dirigenti del club inglese non è quello di Marcelo Brozovic ma di de Jong del Barcellona. Il calciatore olandese però non è molto convinto del trasferimento, sia perché lo United non giocherà la Champions, sia anche per i risultati di questo inizio campionato.