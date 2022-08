Inter, è UFFICIALE: nuovo sponsor dall’Asia

Inter, nuova partnership con una società cinese per quanto riguarda il mercato dell’intrattenimento e delle scommesse sportive in Asia

Mentre Beppe Marotta e Piero Ausilio cercano di far quadrare i conti ed evitare la cessione di uno dei big della squadra di Simone Inzaghi, la società nerazzurra ha trovato una nuova sponsorizzazione. Il club milanese ha siglato un accordo con una società asiatica che si occupa di scommesse e di intrattenimento sportivo. Come ha spiegato Calcio & Finanza, il club nerazzurro ha firmato un contratto di collaborazione con HTH, che diventerà da oggi nuovo Official Regional Partner dell’Inter in Asia.

Questa la nota ufficiale di questo nuovo contratto con il gruppo asiatico: “In qualità di piattaforma sportiva digitale leader in Asia, HTH è stata profondamente coinvolta nell’intrattenimento sportivo digitale online per molti anni. Basandosi su una solida tecnologia blockchain, è fortemente supportata dagli appassionati di sport.

Sotto l’onda della digitalizzazione e della globalizzazione degli sport competitivi, HTH si impegna a creare una piattaforma di intrattenimento sportivo integrata conforme alle tendenze attuali, fornendo una piattaforma di intrattenimento sportivo diversificata confortevole, sicura e affidabile per gli appassionati di sport globali”. Per il momento, non si conosce quanto entrerà nelle casse dell‘Inter, grazie a questa nuova sponsorizzazione da parte di una società cinese.