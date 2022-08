Ufficializzate le date di Champions League: il calendario dell’Inter

Tutte le date nelle quali sarà impegnata l’Inter nella fase a gironi di Champions League. Il calendario completo

Dopo essersela vista dapprima con il Lecce ed in seguito contro Spezia e Lazio in questo campionato, l’Inter, una volta preso atto delle date della fase a gironi di Champions League, non ha tempo per guardarsi indietro e rivolge quindi uno sguardo alla massima competizione europea.

Difatti, dopo aver esordito con due vittorie ed una sconfitta in questo campionato, l’Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla batosta maturata contro la Lazio, ha bisogno di riavvolgere nuovamente il nastro e guardare avanti. Per far sì che tutto ciò accada, è quindi necessario che i nerazzurri indirizzino il proprio sguardo non soltanto verso la Serie A Tim ma anche verso questa Champions League in formato 2022-23. Un girone pressoché di ferro quello al quale andranno incontro i nerazzurri, i quali esordiranno proprio in quel del ‘Meazza’ contro il Bayern Monaco.

Champions League, ufficializzate date e orari dei gironi: il calendario completo dell’Inter

Dopo essere stata sorteggiata nel girone C assieme a: Barcellona, Viktoria Plzen e Bayern Monaco, i nerazzurri se la vedranno proprio con questi ultimi in quel di Milano nel prossimo 7 settembre. Da lì poi, dopo aver messo in atto l’esordio stagionale nella massima competizione europea, l’Inter di Simone Inzaghi, affronterà in trasferta prima la squadra cieca ed in seguito i catalani tra le mura amiche. Gare di ritorno che restano quindi più insidiose, in quanto gli attuali vice campioni d’Italia faranno visita alle due big europee.