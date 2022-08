DIRETTA Serie A, Inter-Cremonese: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta la Cremonese di Alvini nella quarta giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter riceve la Cremonese in una gara molto delicata valida come secondo anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione 2022-23.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono rialzare subito la testa dopo la sconfitta di venerdì scorso in trasferta contro la Lazio che ha evidenziato lacune fisiche della squadra e scatenato le critiche nei confronti dell’allenatore. C’è bisogno di voltare subito pagina, anche senza Lukaku, per prepararsi al meglio per il derby col Milan di sabato prossimo. Dall’altro i grigiorossi di Massimiliano Alvini sognano di ottenere un risultato positivo contro un avversario di prestigio per cancellare lo zero dalla casella dei punti fatti dopo i tre ko di inizio campionato. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Meazza in tempo reale.