Inter, fine della storia: affondo decisivo da 70 milioni

I nerazzurri starebbero trattando in queste ultime ore di mercato per la cessione a titolo definitivo del difensore caro ad Inzaghi

Le parole del presidente Zhang, filtrate dalle azioni di Marotta e il resto della dirigenza nerazzurra, sembravano lasciar intendere che Milan Skriniar non fosse più una pedina da giocare sul mercato dell’Inter per fare plusvalenza.

Eppure le recenti dichiarazioni del tecnico del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, in conferenza stampa hanno fatto tornare prepotenti diversi dubbi sulla posizione del difensore centrale slovacco nello scacchiere di Simone Inzaghi: “La questione non posso dire che sia completamente chiusa. Il mercato è bello anche per questo: fino all’ultimo riserva delle sorprese. Milan è da tempo un nostro obiettivo ma la trattativa è molto difficile. La loro posizione va rispettata, ma mancano poche ore e tutto può succedere”.

Calciomercato, quanto clamore per Skriniar: ora potrebbe lasciare l’Inter

Così, a un nonnulla dalla chiusura dei battenti di questa sessione estiva, ecco la notizia che mette ancor più il dito nella piaga: l’Inter avrebbe intrapreso una nuova trattativa lampo con un interlocutore intermediario di Luis Campos per sbrogliare definitivamente le riserve. A riportarlo è Santi Aouna, giornalista di ‘footmercato’. Stando a quanto aggiunge il collega di ‘CBS Sports’ Ben Jacobs, l’operazione potrebbe andare in porto solo e soltanto in cui nelle mani di Marotta giungesse concretamente un’offerta superiore ai 70 milioni imposti come base.