Dal Chelsea all’Inter gratis: proposta per il 2023

Il mercato dei calciatori in scadenza di contratto tra un anno, a giugno 2023, di fatto è già iniziato. Tra questi anche un big del Chelsea che potrebbe essere proposto all’Inter

Si è esaurita la sessione estiva di calciomercato, con l’Inter che ha concluso il tutto con l’arrivo di Francesco Acerbi, difensore centrale esperto proveniente dalla Lazio per dare esperienza e un’alternativa in più nelle rotazioni di Simone Inzaghi al reparto arretrato. Complessivamente una grande campagna trasferimenti per il club di Suning che non ha neanche sacrificato elementi di spicco della rosa all’altare dei conti, riuscendo a proteggere anche Skriniar e Dumfries dagli assalti dall’estero.

Proprio all’estero c’è invece chi come il Chelsea non ha avuto il minimo problema o freno dal punto di vista economico in una campagna acquisti a dir poco faraonica a suon di milioni e ricchissima di nuovi innesti di grande importanza. Da Sterling a Koulibaly passando per Cucurella, Aubameyang e Zakaria, i ‘Blues’ hanno alzato l’asticella.

Calciomercato Inter, Kante a zero nel 2023: può essere proposto tra un anno

Intanto col mercato ufficialmente chiuso le società iniziano a programmare e pensare al futuro e a stuzzicare potrebbe essere proprio il mercato che si aprirà intorno ai calciatori in scadenza il prossimo giugno 2023. Tante le possibili occasioni low cost dal punto di vista del cartellino pronte a stuzzicare. Tra i big a fine contratto anche un calciatore proprio del Chelsea che potrebbe essere associato in ottica Inter.

N’Golo Kante è in scadenza con la società inglese. Agenti e intermediari potrebbero iniziare a proporlo all’Inter in previsione di giugno 2023, a zero, al netto dei guai fisici che lo hanno falcidiato. Si tratterebbe però di una operazione complessa: il campione del mondo dovrebbe abbassare di moltissimo le pretese e la società di Suning valutare bene sue condizioni.