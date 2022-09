Cori nel derby contro il Milan, Inter a rischio stangata

Le ultime news Inter riguardano il derby contro il Milan e i cori antisemiti della Curva Nord: il giudice sportivo è già al lavoro

La sconfitta nel derby di sabato contro il Milan valido per la quinta giornata del campionato di Serie A rischia di avere pesanti strascichi non solo per la squadra nerazzurra ma anche per i suoi tifosi. Il club rossonero ha infatti deciso di mandare una segnalazione alla Procura della Figc per il comportamento della Curva Nord.

Il tifo interista più caldo, come testimoniato da diversi video apparsi sui social network, si è reso protagonista di alcuni cori antisemiti rivolti verso la squadra avversaria. “I campioni dell’Italia sono ebrei” hanno intonato i supporter del secondo anello verde per insultare il Milan. Ora verrà aperta un’inchiesta e ci si aspettano sanzioni importanti da parte del Giudice Sportivo. E’ probabile la squalifica per tre turni (due dei quali di solito vengono poi sospesi per un anno e inflitti in caso di recidiva, ndr) del settore Curva Nord come già avvenuto in passato. Purtroppo alcune persone non imparano mai: ora è tutto da rifare. Una stangata che rischia di avere conseguenze sulla squadra di Inzaghi, che ha dimostrato di dare il meglio di sé quando ha il pieno apporto del pubblico. I prossimi tre impegni casalinghi dell’Inter sono il 10 settembre contro il Torino, l’1 ottobre contro la Roma e il 16 ottobre contro la Salernitana.