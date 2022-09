DIRETTA Champions, Inter-Bayern: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Bayern Monaco di Nagelsmann nella prima giornata di Champions League. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter ospita il Bayern Monaco in una super sfida valida come gara di esordio del gruppo C di Champions League, il più difficile di tutta la manifestazione, che comprende anche Barcellona e Viktoria Plzen.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi puntano a ribaltare i pronostici e a rialzare subito la testa dopo la sconfitta nel derby contro il Milan di sabato scorso che ha minato un po’ le convinzioni della squadra per iniziare con un risultato positivo l’avventura in Europa. Dall’altro i campioni di Germania di Julian Nagelsmann vogliono iniziare con una vittoria di prestigio per mettere subito in discesa il discorso qualificazione agli ottavi di finale, dopo i pareggi in Bundesliga contro Borussia Monchengladbach e Union Berlino. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Meazza in tempo reale.