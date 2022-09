Formazioni UFFICIALI Inter-Bayern: Inzaghi ne cambia cinque

Ecco i ventidue che scenderanno in campo al ‘Meazza’ per il big match fra Inter e Bayern Monaco valevole per la Champions

Sono ufficiali le formazioni della super sfida Inter-Bayern Moanco valevole per la prima giornata del gruppo C di Champions League.

Inzaghi ha deciso di rivoluzionare lo schieramento, con ben cinque cambi rispetto all’undici iniziale sceso in campo sabato nel derby perso contro il Milan. In porta c’è Onana e non Handanovic, nel terzetto arretrato spazio a D’Ambrosio con l’accentramento di Skriniar e De Vrij in panchina. A centrocampo un turno di riposo a Barella, rimpiazzato da Mkhitaryan, mentre sulla corsia sinistra Gosens si aggiudica il ballottaggio con Darmian. Infine in attacco il partner di Lautaro Martinez sarà Dzeko e non Correa.

Champions League, Inter-Bayern Monaco: le formazioni UFFICIALI

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, De Ligt, Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Müller, Sane; Mane. Allenatore: Julian Nagelsmann

ARBITRO: Turpin (Francia)