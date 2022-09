Lukaku: poche speranze di rivederlo in campo prima di ottobre salterà anche la Nazionale

Inter, proseguono le cure in clinica per Romelu Lukaku per cercare di recuperare il più presto possibile dall’infortunio muscolare

L’attaccante dell‘Inter Romelu Lukaku, si trova in Belgio ed esattamente ad Anversa nella clinica di Lieven Maesschalck, per cercare di recuperare nel più breve tempo possibile dall’infortunio muscolare accusato la settimana scorsa.

Secondo quanto dichiarato dai mass media del Belgio, appare assai difficile che il calciatore possa tornare a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, prima della fine di settembre inizio di ottobre.

Nessuna speranza anche che possa prendere parte alle gare della Nazionale belga del 22 settembre in casa contro il Galles e il 25 settembre nel ‘derby’ dei Paesi Bassi in trasferta contro l’Olanda.

Il calciatore oltre a non poter disputare le due importanti partite della Nazionale per la Uefa Nations League, dovrà anche saltare i delicati incontri di campionato e Champions League dell‘Inter: contro il Bayern Monaco questa sera poi sempre al Meazza contro il Torino sabato in campionato e alla Dacia Arena contro l’Udinese la domenica successiva all’ora di pranzo. In mezzo a questi due incontri di serie A si disputerà anche la gara del 13 settembre in trasferta contro il Viktoria Plzen valida per la Champions League .

L’Inter si augura di poter riabbracciare il suo ‘gigante buono’ per la sfida del Meazza in Champions League contro il Barcellona prevista per il 4 ottobre, o almeno per la gara di ritorno al Camp Nou del 12 ottobre.