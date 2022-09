Moratti fiducioso: “Ci si può rifare, bravo Onana”

Le parole dell’ex presidente nerazzurro a seguito della sconfitta dell’Inter contro il Bayern Monaco, piace il nuovo portiere

La sconfitta rimediata dall’Inter contro il Bayern Monaco alla prima uscita della fase a gironi di Champions League preoccupa ma non troppo. Anzi, il risultato maturato era quello atteso per via della striscia negativa di risultati che i nerazzurri hanno accumulato in campionato.

Eppure, nonostante ciò, l’ex presidente Angelo Moratti è ancora fiducioso di una pronta ripresa da parte del gruppo: “Ho visto un Bayern troppo forte e un’Inter ancora lontana dal meglio della condizione. È un momento da superare, va tenuto conto del fatto che abbiamo perso contro grandi squadre. C’è sicuramente molto su cui lavorare: in campionato siamo vicini alla vetta, mentre in Champions ci si può ancora rifare. Onana è stato bravissimo nelle parate che ha fatto, ha esordito con tranquillità e scioltezza”.

I nerazzurri saranno dunque chiamati al riscatto contro il Torino questo sabato, per poi fiondarsi sul secondo impegno della massima competizione europea sull’insidioso campo del Viktoria Plzen in programma il prossimo martedì. Fare punti in ciascuna delle due uscite potrebbe donare morale e far riprendere nelle mani del tecnico le redini della squadra.