Tegola per Inzaghi, infortunio col Bayern: salta il Torino

Inter in emergenza. Inzaghi deve correre ai ripari. Ecco la mossa in vista del match contro il Torino

Dopo esserne uscita sconfitta per 0-2 con il Bayern Monaco da quel del ‘Meazza’, l’Inter di Simone Inzaghi, prova ora a riavvolgere il nastro e a guardare già in vista dei prossimi impegni; di campionato e non solo.

Ad attenderli infatti, ci sarà proprio l’ostico Torino di Ivan Juric; protagonista sin qui di un signor campionato. Difatti, i ‘granata’, sono reduci dalla vittoria di misura fatta registrare per 1-0 in casa contro il Lecce; risultato che ha quindi permesso loro di restare di fianco a Udinese e Roma con ben 10 punti in classifica. Da qui però, emergono ulteriori novità in merito al match di sabato prossimo – in programma alle ore 18 – in quanto, uno dei più grandi attesi dell’Inter, sarà quasi certamente obbligato a dover dare forfait.

Inter-Torino, Skriniar resta in dubbio e diventa quasi scontata la sua assenza coi granata: scalpita D’Ambrosio

Dopo aver fatto parte della girandola di cambi con cui Inzaghi ha tentato di ‘riacciuffare’ il match disputatosi ieri sera con il Bayern – ed in seguito ad un involontario scontro di gioco con Brozovic tra l’altro – Milan Skriniar, non essendo al meglio, potrebbe dunque non scendere in campo nella gara di sabato prossimo contro il Torino. Da qui poi, tenendo anche conto della preparazione svolta in ritardo dallo slovacco e dei tanti impegni ravvicinati che caratterizzeranno la sua Inter, ecco che il tecnico piacentino potrebbe quindi decidere di schierare uno come Danilo D’Ambrosio dal 1′.