DIRETTA Serie A, Inter-Torino: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Torino di Juric nella sesta giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter riceve il Torino a San Siro in una gara molto delicata valida come secondo anticipo della sesta giornata del campionato di Serie A, tra due formazioni che vivono momenti di forma diametralmente opposti.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno bisogno di rialzare la testa dopo la sconfitta di una settimana fa nel derby con il Milan cui ha fatto seguito quella di mercoledì in Champions con il Bayern Monaco per puntellare la panchina del tecnico e non rischiare di perdere terreno rispetto alle avversarie per lo scudetto. Dall’altro i granata di Ivan Juric puntano al colpaccio esterno per dare seguito al successo ottenuto contro il Lecce e portarsi nelle zone altissime della classifica. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.