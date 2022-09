Inter, infortunio Lukaku: ecco quando sarà a Milano

Lukaku prova a bruciare le tappe e a rimettere piede in campo quanto prima. Ecco quando rientrerà a Milano

Dopo aver rimediato un fastidio muscolare durante le scorse settimane, Romelu Lukaku, è stato da lì costretto a dover saltare le ultime tre partite di campionato – assieme a quella di Champions League con il Bayern Monaco – ed ecco che da qui emergono ulteriori novità in merito al suo infortunio.

Difatti, nonostante il belga abbia già dovuto rinunciare a queste ultime quattro gare – di cui l’ultima proprio contro il Torino – la presenza dello stesso centravanti dell’Inter, è a forte rischio anche per i prossimi impegni. Non a caso, Romelu Lukaku, era atteso a Milano già nella giornata di ieri, proprio per poter assistere al match coi ‘granata’, ma da lì, qualcosa è poi andato storto; ed ecco che ora emergono ulteriori novità in merito a questa vicenda.

Inter, Lukaku atteso a Milano nelle prossime ore: spunta fuori la data del possibile rientro

Dopo essere rimasto in Belgio – sempre per via dell’infortunio muscolare patito durante le scorse settimane – ecco che Romelu Lukaku, durante le prossime ore, farà nuovamente rientro a Milano. Diciamo questo perché, stando infatti a quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, l’attaccante dell’Inter, è atteso per un consulto con lo staff medico nerazzurro, proprio per valutare le sue condizioni e capire se ci sono le possibilità di rivederlo in campo già nella trasferta di Udine; oppure se è il caso di non forzare e procedere con un rientro graduale dopo la sosta.