Ultimatum Inter, se non vince oggi salta la panchina

La trasferta contro il Viktoria Plzen può incidere pesantemente sul calciomercato Inter. Dopo lo scudetto, il clamoroso rischio esonero

L’Inter è attesa dalla difficile trasferta sul campo del Viktoria Plzen che può decidere il suo intero cammino in Champions League. Serve un successo per non compromettere la possibilità di accedere agli ottavi di finale della massima competizione europea per club prima del decisivo doppio confronto con il Barcellona.

Reduce dalla sofferta vittoria in extremis contro il Torino e forte del recente rinnovo del contratto fino al 2024, la posizione di Simone Inzaghi non sembra affatto in discussione. Certo è che due risultati negativi tra oggi in Repubblica Ceca e domenica a Udine in Serie A imporrebbero delle riflessioni in seno al club nerazzurro durante la sosta per le Nazionali. Non altrettanto salda, invece, è la posizione del collega Cristian Chivu. Lo scorso anno il tecnico rumeno era riuscito nell’impresa di conquistare lo scudetto Primavera battendo in finale 2-1 la favoritissima Roma, ma quest’anno i risultati non gli stanno dando ragione.

Calciomercato Inter, Chivu a rischio esonero se non batte il Viktoria Plzen

Nella prima giornata di Youth League, l’Inter Primavera è riuscita a rimontare da 0-2 a 2-2 portando a casa un buon pareggio contro il Bayern Monaco. Ma è in campionato che le cose stanno andando male. Nelle prime cinque giornate, infatti, i nerazzurri non hanno mai vinto: con due pareggi (in casa contro Cagliari e Verona) e tre sconfitte (in trasferta contro Bologna, Torino e Lecce) occupano attualmente la penultima posizione in classifica, davanti soltanto all’Udinese, che varrebbe la retrocessione diretta in Primavera 2 senza passare dai playout. Insomma, urge una inversione di tendenza a partire da oggi, quando la squadra di Chivu è chiamata a centrare la prima vittoria stagionale sul terreno del Viktoria Plzen per evitare un avvicendamento in panchina. Calcio di inizio alle ore 13.