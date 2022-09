Formazioni UFFICIALI Viktoria Plzen-Inter, Inzaghi esclude Lautaro

Ecco i ventidue che scenderanno in campo alla ‘Doosan Arena’ per il match fra Viktoria Plzen e Inter valevole per la Champions League

Sono ufficiali le formazioni della sfida Viktoria Plzen–Inter valevole come anticipo della seconda giornata del gruppo C di Champions League.

Simone Inzaghi ne cambia addirittura sei rispetto alla gara di sabato scorso in Serie A contro il Torino. In porta, come contro il Bayern Monaco, ci sarà Onana e non Handanovic. In difesa esordio assoluto per Acerbi in maglia nerazzurra, con Bastoni che riprende il posto di Dimarco. A centrocampo spazio a Mkhitaryan in luogo di Calhanoglu, mentre a sinistra Gosens si aggiudica il ballottaggio con Darmian. La sorpresa più grande, tuttavia, è in attacco: coppia Dzeko-Correa con Lautaro Martinez che parte dalla panchina. Il motivo potrebbe non essere solo tecnico o fisico, ma psicologico: il ‘Toro’ non sarebbe troppo sereno in questo momento.

Champions League, Viktoria Plzen-Inter: le formazioni ufficiali

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernika, Jemelka; Kalvach, Bucha; Sykora, Vikanova, Mosquera; Chory. Allenatore: Bilek

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Dzeko. Allenatore: Inzaghi

ARBITRO: Scharer (Svizzera)