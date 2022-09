Galli: “Avere due portieri di ottimo livello è necessario al giorno d’oggi”

Inter, l’ex portiere Giovanni Galli ha voluto dare la sua opinione sull’alternanza tra Handanovic e Onana

L’ex portiere Giovanni Galli quando era al Milan ha vissuto la stessa situazione che pare ci sia in casa nerazzurra con i due estremi difensori Samir Handanovic e André Onana che si dividono le presenze con lo sloveno che gioca in campionato e il camerunense che invece fa la Champions e probabilmente disputerà le gare di Coppa Italia.

La stessa condizione vissuta da Giovanni Galli con Andrea Pazzagli nella stagione 1989/90.

In merito a questo momento il sito della Gazzetta dello Sport lo ha voluto intervistare per chiedergli un parere. Queste sono state le sue parole: “Handanovic non è mai stato messo in discussione nel suo decennio di carriera all’Inter, ma è intelligente e inizia a capire che non è eterno. Onana dall’altra parte è appena arrivato a Milano e ha anche disputato una buona partita in Champions League. Avere due portieri di ottimo livello è necessario al giorno d’oggi, anche se l’alternanza comporta una dose di rischio. Ma i tifosi non sempre capiscono questa necessità dei club”.

In questo momento i tifosi nerazzurri sembrano aver fatto la loro scelta e, nonostante l’ottima prestazione dell’estremo difensore sloveno con il Torino, preferirebbero che fosse il camerunense ad avere la titolarità non solo in Champions League, ma anche in campionato.