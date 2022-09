Mossa a sorpresa di Inzaghi: le probabili di Udinese-Inter

Le probabili formazioni che i due tecnici di Udinese e Inter manderanno in campo per per la settima giornata di Serie A

Reduce dall’aver già affrontato ben sei gare di campionato – più quella della scorso pomeriggio contro il Viktoria Plzen in Champions League chiaramente – l’Inter di Simone Inzaghi, torna quindi a puntare nuovamente i riflettori sulla Serie A; ed è proprio per questo che, ad attenderli, questa volta, ci sarà proprio l’Udinese di Andrea Sottil.

Da qui, restano pochi i dubbi di giornata per entrambi gli allenatori; a maggior ragione per Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino infatti, durante queste ultime ore, sta pensando all’inserimento dal 1′ di Francesco Acerbi, il quale, a sorpresa, potrebbe piazzarsi lì al centro della difesa assieme a Bastoni e Skriniar. In porta invece, rinnovata fiducia al capitano Samir Handanovic. Per quanto riguarda il centrocampo invece – proprio per via dell’infortunio accusato da Calhanoglu nei giorni scorsi – potrebbe essere addirittura Roberto Gagliardini a sostituire il turco; figurando così nel terzetto di centrocampo assieme a Barella e Brozovic. Al momento poi, resta vivo il ballottaggio tra Darmian e Dumfries sulla destra; mentre dall’altro lato, c’è momentaneamente Dimarco in vantaggio su Gosens. Per quanto riguarda l’attacco invece, dopo il riposo concessogli in Champions League dal proprio tecnico, Edin Dzeko, ritroverà nuovamente Lautaro Martinez al suo fianco dal 1′. Per quanto riguarda l’Udinese invece, Andrea Sottil dovrebbe tornare a gettare Beto nella mischia dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-INTER

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Ebosse; Pereyra, Arslan, Walace, Lovric, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Sottil

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. S. Inzaghi.

ARBITRO: Valeri della sez. di Roma 2