Pazienza finita per Handanovic: “Andava a uno all’ora, sembra una statua”

Il portiere dell’Inter subisce gol su deviazione nel primo tempo contro l’Udinese e scatena l’ira dei tifosi che preferiscono Onana additando Inzaghi

L’ultima prestazione in campionato di Samir Handanovic da assoluto protagonista sembrava aver convinto i più che fino a quel momento lo avevano criticato, dando fiducia ad Inzaghi per la sua scelta di non schierare Onana con maggiore costanza.

Eppure il gol subito nel corso del primo tempo contro l’Udinese, su deviazione fortuita senza neppure aver tentato di lanciarsi alla rincorsa del pallone, ha scatenato nuovamente l’ira dei tifosi sui social. Quel che maggiormente non convince è infatti la sua reattività in risposta alle conclusioni avversarie, a meno che esse non impattino frontalmente lungo la sua visuale. Ogni angolo, in altre parole, può essere un punto debole per il capitano dell’Inter.

#handanovic, grazie di rutto ma la tua reattività odierna, chiama il prepensionamento. #UdineseInter — Gian Luca Partengo (@GPArTengo) September 18, 2022

Andava a uno all’ora, su quel tipo di punizione ti DEVI aspettare qualcosa, che sia un colpo di testa o una deviazione fortuita. Inutile fare una partita buona se poi prendi gol cosi una settimana dopo #Handanovic #UdineseInter — Federico De Rosa (@fefodero) September 18, 2022

Gol regolare La sedia come al suo solito#handanovic Questa la vince l’#udinese 3 a 1#inzaghi basta#UdineseInter — Luca D. AlToso_🇮🇹_🇬🇧 (@dalto87) September 18, 2022

E anche oggi #Handanovic ci regala la sua vista laser — Federica Martinez (@Fedescrive94) September 18, 2022