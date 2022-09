Interlive | Skriniar e l’addio a zero: la ‘convinzione’ del Psg

Milan Skriniar è ancora al centro delle voci di mercato. Le ultime tra un contratto in scadenza tra meno di un anno e la convinzione del PSG

Al netto delle vicende di campo che in questo momento non sorridono all‘Inter, il club meneghino ha anche altre urgenze a cui far riferimento. Dal punto di vista del mercato un tema sempre aperto è quello dei contratti in scadenza a giugno 2023, con quello scottante di Milan Skriniar in primis. Il centrale slovacco è stato grande protagonista della fase finale dell’ultimo calciomercato estivo, con il forte interessamento del Paris Saint Germain alla fine chiusosi momentaneamente con un nulla di fatto.

Ogni discorso sul suo futuro è quindi rinviato anche se non si potrà attendere ancora molto. Il tempo stringe, le settimane passano e quella scadenza fissata per giugno inizia a pesare.

Calciomercato Inter, il futuro di Skriniar tra rinnovo e PSG: la ‘convinzione’ parigina

Al netto della volontà di rinnovo di contratto da parte dell’Inter, la vicenda col Paris Saint Germain appare tutt’altro che chiusa. A tal proposito secondo quanto evidenziato da Interlive.it, una fonte ‘parigina’ parla di convinzione da parte del PSG di mettere le mani sul cartellino del difensore slovacco, e soprattutto di farlo a costo zero, certi o quasi che il numero 37 di Inzaghi non rinnoverà accettando poi l’offerta importante e ricca del Paris.

I francesi a Skriniar inoltre garantiscono una maggiore competitività a livello europeo. Dall’Inter, invece, come testimoniato anche dalle recenti dichiarazioni di Marotta, c’è fiducia ancora sulla pista relativa al rinnovo contrattuale. Appare al contempo certo che l’Inter è consapevole del fatto che potrà più bastare la bozza di accordo a 5 milioni di euro circa. L’idea del club meneghino per trattenere il proprio calciatore, secondo quanto appreso, è quella di chiudere ad altezza Lautaro, e dunque sui 6 milioni netti più bonus. La sosta capita proprio nel momento giusto e il primo incontro a tal proposito sarà già piuttosto importante.