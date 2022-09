Marchisio: “L’Inter ha perso un po’ di spirito di sacrificio”

Inter, l’ex giocatore Claudio Marchisio ha voluto analizzare la situazione della squadra nerazzurra rimarcando i problemi difensivi che si sono palesati in questo inizio di stagione

Durante ‘La Domenica Sportiva’ l’ex centrocampista Claudio Marchisio, ha voluto dare la sua opinione sulla situazione dell‘Inter, dopo la sconfitta alla Dacia Arena contro l’Udinese per 3-1.

L’ex giocatore, ha voluto rimarcare il problema in fase difensiva della squadra di Simone Inzaghi, confermata dai numeri statistici che sono impietosi: 11 gol subiti in 7 partite sono troppi, per quella che lo scorso anno è stata la seconda difesa del campionato di serie A.

Queste le sue parole: “Quando c’è un gol c’è sempre un errore di un singolo, la cosa un po’ più preoccupante è che ogni sconfitta sia arrivata non riuscendo a mantenere il vantaggio. Lì non è più questione di fase difensiva ma di concentrazione. Antonio Conte riusciva a tenere la squadra molto concentrata per novanta minuti, oggi l’Inter anche in recupero palla con Marcelo Brozovic e Nicolò Barella che corre molto, ha mostrato meno voglia di tornare come prima. L’Inter ha perso un po’ di spirito di sacrificio“.

La differenza tra Antonio Conte e Simone Inzaghi è abbastanza palese, il primo faceva dello spirito di sacrificio e della concentrazione il suo primo obiettivo mettendo come priorità il risultato a discapito del gioco, l’ex Lazio lascia più liberi i giocatori e cerca di fare in modo che la squadra prenda il pallino del gioco, ma poi i calciatori non restano concentrati per tutti i 90 minuti, non avendo chi li ‘pungola’ costantemente dalla panchina.