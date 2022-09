Inzaghi imperdonabile: “Ci sarebbe da litigare e spaccare lo spogliatoio”

La durissima critica dell’ex centravanti nerazzurro rivolta al tecnico piacentino che non sta ben figurando con la sua Inter

Al termine della pesantissima sconfitta di Udine, Simone Inzaghi si è assunto buona parte delle responsabilità per non aver fatto esprimere alla squadra il suo vero potenziale. Ma le scuse per molti non bastano più: è tempo di agire per il bene del club e dei tifosi, l’andamento in campionato è troppo negativo.

Così uno dei primi ad attaccare con fermezza il tecnico piacentino sullo stravolgimento degli schemi alla mezz’ora del primo tempo è stato l’ex centravanti nerazzurro Bobo Vieri, in diretta sul proprio canale Twitch: “Ci sarebbe da litigare e spaccare lo spogliatoio per una mossa così. Ho stima della sua persona, ma adesso è davvero troppo. Se proprio devi fare un cambio, lo attui alla fine del primo tempo o cinque minuti dopo l’inizio del secondo. Altrimenti io giocatore spacco tutto. Questo mi ha dato conferma del fatto che l’Inter fa troppa fatica”.

Cassano è d’accordo: “Inzaghi da mandare via”

Quindi Vieri ha aggiunto: “Fisicamente sono stanchi, non camminano. Fa fatica persino uno come Lautaro Martinez che ha sempre corso”. A questa considerazione s’è aggiunto Antonio Cassano, suo ospite abitudinario: “La maggior parte delle colpe sono dei calciatori, ma se l’allenatore non si prende le sue responsabilità… è da mandare via”. Inzaghi non ha più scusanti: con la Roma è tempo di certezze.