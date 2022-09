Rassegna stampa, i titoli sull’Inter di martedì 20 settembre

Dalla Gazzetta dello Sport a Tuttosport fino al Corriere dello Sport: i titoli dedicati all’Inter dai quotidiani sportivi nazionali

La rassegna stampa di Interlive.it vi offre i titoli dedicati alla squadra nerazzurra sui quotidiani sportivi di oggi, martedì 20 settembre.

GAZZETTA DELLO SPORT – L’INTER E’ CON ME. Inzaghi la mia verità. Simone scuote l’Inter: il gruppo è con me ma frenesie e assenze hanno tolto certezze. La svolta con la Roma. Riecco Lukaku Il vero Romelu è la luce in fondo al tunnel Oggi torna in campo. I conti non tornano. La preparazione, il gioco, i giovani Ecco tutti i rebus e il tempo stringe. Skriniar tuttofare e Dimarco il pendolo Così si rischia il caos.

CORRIERE DELLO SPORT – Inter tre mosse per uscire dalla crisi. Inzaghi abbassa il baricentro Ma i dati dicono che corrono tutti. Filotto di vittorie ecco la medicina. E adesso Simone s’aggrappa a Lukaku.

TUTTOSPORT – Inter & Inzaghi, resa dei conti. Inter alla resa dei conti I dirigenti stanno con Inzaghi la squadra deve dimostrarlo. “Il passato non conta. E Inzaghi va tenuto. Ma quei due cambi…”. Brozo prende quasi un giallo a partita. 82mila chilometri prima della Roma!