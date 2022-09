Onana Re della Champions: il primato del portiere dell’Inter

Onana mattatore assoluto della Champions. Ecco l’importante record fatto registrare da parte del camerunense

Nonostante un complicato avvio di stagione, al momento l’Inter si trova ancora coi piedi ben saldi in qualsiasi competizione; anche se, ciò che preoccupa maggiormente i tifosi, sono ben altre cose.

Difatti, ad aver clamorosamente sorpreso – in negativo chiaramente – non sono stati soltanto gli 11 gol subiti, bensì anche l’atteggiamento adottato da parte dei ragazzi di Simone Inzaghi in questo inizio di stagione. Diverse le note negative sin qui, mentre in positivo uno degli aspetti da dover sottolineare, è sicuramente il rendimento fatto da registrare da parte di Andrè Onana in Champions League. Il portiere camerunense è stato in grado di mettere a segno un importante primato.

Champions League, Onana ‘giganteggia’: ecco il primato fatto registrare dal camerunense

Impiegato dal 1′ sia contro il Bayern Monaco che col Viktoria Plzen, Onana è riuscito a mettere a segno più parate di tutti i suoi ‘colleghi’. Il camerunense guida la classifica dei portieri più impegnati delle prime due giornate di Champions League. I suoi salvataggi sono stati 12, due in più del collega Jindřich Staněk del Plzen (fermo a 10). A seguire Mattia Perin della Juventus, Remko Pasveer dell’Ajax e Alex Meret del Napoli (tutti a 9).