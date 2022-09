Senza rinnovo è una grande occasione: ‘scippo’ gratis alla Juve

Un centrocampista di grande talento è in scadenza di contratto la prossima estate. A costo zero potrebbe stuzzicare anche l’Inter, fermo restando che piace anche alla Juventus e non solo

Anche il centrocampo in casa Inter non sta rispondendo come da aspettative in questo avvio altalenante di stagione. Calhanoglu, ora ai box e in fase di recupero, non sta ricalcando quanto fatto un anno fa e il suo sostituto, Mkhitaryan appare ancora lontano dalla sua versione migliore. Balbettanti anche Barella e Brozovic, mentre Asllani è stato impiegato troppo poco. La risalita dell’Inter passerà quindi inevitabilmente anche dal ritrovato valore di uno dei reparti più forti dell’intera rosa di Simone Inzaghi. Intanto Marotta e soci si guardano intorno anche per quello che potrà essere il centrocampo del domani, con una possibile occasione, potenzialmente a costo zero, che potrebbe anche stuzzicare la dirigenza.

Non è infatti da escludere che la prossima estate possa cambiare l’assetto della mediana. Mkhitaryan è infatti da valutare (2024), mentre Gagliardini potrebbe andare via per fine contratto. Un altro calciatore low cost ma di valore potrebbe fare al caso dell’Inter.

Calciomercato Inter, Aouar tra rinnovo e addio a zero: occasione gratis e sfida con Juve e Betis

Tra le occasioni che potrebbero essere offerte dai calciatori in scadenza a giugno 2023 c’è anche Houssem Aouar, centrocampista del Lione che in passato è stato accostato anche alla Serie A in più circostanze. Il talentuoso classe 1998 è ancora fermo alla mezz’ora giocata nella prima giornata di Ligue 1, unica presenza stagionale, e per ora è in scadenza 2023. Senza rinnovo potrebbe far gola a molte, e magari anche alla stessa Inter che potrebbe ringiovanire il reparto mezzali con un calciatore di grande potenziale.

In Spagna piace al Betis da diverso tempo e in Serie A alla Juventus: qualora andasse a scadenza potrebbe anche nascere una battaglia per aggiudicarselo a zero.