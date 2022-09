Infortunio più grave del previsto: salta Inter-Barcellona

Out un top nel primo doppio confronto tra Inter e Barcellona. Le ultime sulle condizioni del giocatore anche in vista dei prossimi impegni

Reduci da un paio di settimane nelle quali non se la stanno passando propriamente bene, i nerazzurri, provano ora a recuperare un po’ di energie sia fisiche che soprattutto mentali in vista dei prossimi impegni.

Ad attendere la squadra di Simone Inzaghi infatti – al termine di questa sosta nazionali chiaramente – ci sarà dapprima la Roma di Josè Mourinho ed in seguito il Barcellona di Xavi Hernandez in Champions League. Parliamo quindi di una sfida non da ‘dentro o fuori’ ma che potrebbe già risultare decisiva a lungo andare per le sorti di questo girone. Ed è proprio da qui che emergono ulteriori novità, in quanto, il tecnico dei ‘blaugrana’, nel match in programma il prossimo 4 ottobre contro l’Inter, dovrà quasi sicuramente al 100% fare a meno di Jules Koundé.

Xavi è nei guai: infortunio per Koundé con la nazionale francese. E’ a rischio per Inter-Barcellona

Dopo essersi infortunato durante Francia–Austria – gara valida per la quinta giornata di Nations League – Jules Koundé ha inevitabilmente dovuto abbandonare il terreno di gioco al 23′. Da qui poi, stando anche a quanto riportato in queste ultime ore da ‘RAC1’, il difensore francese, avrebbe accusato un serio infortunio al bicipite femorale, tale da non potergli permettere – quasi certamente – di essere a disposizione del tecnico ‘blaugrana’ Xavi Hernandez per la gara di Champions League in programma contro l’Inter. Le sue condizioni verranno certamente rivalutate durante i prossimi giorni, anche se la sua presenza è a forte rischio anche per i prossimi impegni di campionato (vedasi quello col Real Madrid).