Handanovic al tramonto all’Inter: ultimo ballo in Serie A

La porta dell’Inter per ora è ancora tra le mani di Samir Handanovic, che comunque ha già dovuto cedere il posto in Champions a Onana. Potrebbe essere l’ultimo anno in nerazzurro

Si è discusso tanto durante l’estate sulla titolarità della porta dell’Inter. La permanenza ancora per un anno di Samir Handanovic e l’arrivo di Andrè Onana portano ad una sorta di dualismo tra il recente e glorioso passato nerazzurro e il possibile futuro rappresentato dall’ex Ajax. Il titolare per ora, a dispetto di alti e bassi, resta lo sloveno anche se in Champions League la porta è stata presieduta proprio dal più giovane collega camerunense che ha anche dato ottime sensazioni.

Molto criticato dopo le prime uscite e poi decisivo contro il Torino, Samir Handanovic continua a navigare su alti e bassi di rendimento, anche decisamente comprensibile alla luce di una carta d’identità che recita 38 anni. Il capitano è sempre un nome molto chiacchierato, anche tra i tifosi, ma il suo futuro è tutt’altro che chiaro e definito.

Calciomercato Inter, l’ultimo ballo di Handanovic: tra addio a zero e una eventuale nuova avventura

Quella attuale potrebbe essere davvero l’ultima stagione di Handanovic con la maglia dell’Inter alla luce dell’età e di un Onana alle spalle pronto ad incalzare e a raccoglierne il peso dell’eredità. Nel contratto in scadenza ci sarebbe una opzione di rinnovo che la società meneghina potrebbe decidere di non esercitare in modo da lasciare campo libero all’ex Ajax.

Handanovic non si sente al tramonto e quindi potrebbe proseguire altrove, magari proprio in Serie A. Occhio in questo senso eventualmente all’Udinese dove è esploso. La titolarità dell’ottimo Silvestri non si discute ma se Sottil riuscisse a conquistare un piazzamento europeo con i friulani a quel punto allora un altro portiere importante e di esperienza internazionale, anche per lo spogliatoio, potrebbe far comodo.