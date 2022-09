Mkhitaryan arma tattica e non solo: ora Inzaghi deve ‘sfruttare’ Asllani

Inzaghi ‘si gode’ Mkhitaryan e prova a sfruttarlo ora a suo piacimento. Tutti i numeri raccolti dall’armeno sin qui e non solo. Atteso anche Asllani

Dopo essere stato tra le principali note positive di questo inizio di stagione, Henrikh Mkhitaryan, in queste prime uscite, è riuscito senz’alcun ombra di dubbio a ben figurare.

Lo dimostrano in primis le buone prestazioni messe in atto con Viktoria Plzen e Milan (quest’ultima da subentrato). Difatti, nonostante l’infortunio accusato inizialmente, Henrikh Mkhitaryan è riuscito a raccogliere già ben 6 presenze; dimostrando a tutti gli effetti di poter essere un giocatore davvero importante per questa Inter (sia dal 1’ che a gara in corso). Questa cosa quindi, non può far altro che piacere a Simone Inzaghi, il quale, se riuscisse ad inserire per davvero anche Kristjan Asllani, renderebbe così il centrocampo nerazzurro uno dei più ‘pericolosi’ in Italia ma non solo.

Inter, alla scoperta di Asllani: ma ora sta ad Inzaghi decidere come ‘sfruttarlo’ al meglio

Difatti, nonostante il buonissimo precampionato disputato ad ottimi livelli, Kristjan Asllani, ad ora, non è ancora riuscito a trovare molto spazio davanti a se con indosso la maglia dell’Inter. Il centrocampista albanese infatti, ha collezionato sin qui tre sole misere apparizioni (di cui una in Champions League). Per lui ora però, potrebbe essere in arrivo un’occasione non da poco, in quanto Inzaghi – per il momento – lo vede solamente come l’eventuale alternativa a Marcelo Brozovic. In tal senso, occhio ad un possibile inserimento dal 1′ del classe ’02 contro la Roma, in quanto, contro i giallorossi, il croato non potrà essere a disposizione del proprio tecnico per via della squalifica rimediata per somma di ammonizioni.