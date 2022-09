Inter, in arrivo i primi 30 milioni di introiti dalla Champions

Il club nerazzurro si assicura la prima fetta di ricavi derivanti dalla partecipazione alla massima competizione europea e il ranking storico

Dopo le prime due giornate della fase a gironi di Champions League, nel mezzo della sosta per gli impegni internazionali, è tempo di calcoli per stabilire quanto le squadre italiane andranno a percepire in questa fase iniziale di stagione dalla partecipazione alla competizione in base ai tradizionali criteri di selezione.

Secondo il calcolo degli esperti, dei 141 milioni di euro previsti per le quattro italiane, all’Inter spettano 14,8 milioni parimerito più altri 840 mila euro da ricevere più avanti, per un totale di 15,64 milioni. A questi si andranno ad aggiungere i ricavi derivanti dal posizionamento dei club nel ranking storico: 16 milioni di euro rimpolperanno le casse dell’Inter, ma la fetta più grossa spetterà alla Juventus coi suoi 33 milioni. 18 milioni andranno al Napoli, altri 15 milioni ai rivali del Milan. Nel complesso, il primo calcolo approssimato rileva dunque un incasso di 30 milioni di euro. Poco male in questa primissima fase di stagione.