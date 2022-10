“La situazione peggiorerà”: Moratti boom su Zhang

Moratti mette in guardia l’Inter e dice la sua su Zhang. Ecco l’annuncio rilasciato da parte dell’ex presidente nerazzurro

Dopo aver dovuto far fronte ad un complicatissimo periodo, l’Inter, anche al termine di questa sosta per le nazionali, non è ancora riuscita a dimostrarsi all’altezza della situazione e a dimostrarlo è stato proprio il ko interno fatto registrare contro la Roma.

Non a caso infatti, a causa di questa sconfitta rimediata contro i giallorossi, la squadra di Inzaghi, è arrivata quindi a raccogliere il suo quinto insuccesso stagionale. Evidenti – a questo punto – le difficoltà difensive e non solo mostrate sin qui da parte dei nerazzurri, i quali hanno già ‘incassato’ ben 13 gol in campionato in sole 8 partite. Da qui, a dire la propria a proposito del pessimo momento che sta vivendo l’Inter, ci ha pensato proprio l’ex presidente della cosiddetta ‘Beneamata’ Massimo Moratti.

Inter, Moratti ‘avvisa’ i nerazzurri: “Se Zhang dovesse lasciare, la situazione peggiorerà ancor di più”

Una volta intervenuto a ‘GR Parlamento’, Massimo Moratti, ha da lì avuto l’occasione giusta per poter esprimersi non soltanto in merito al complicato periodo dell’Inter, ma anche per soffermarsi sulla situazione societaria del club: “L’Inter è ancora nelle condizioni di andare avanti, anche se bisogna capire quali sono le intenzioni di Steven Zhang. Io certamente non conosco i conti societari, anche se ammetto che la proprietà era messa meglio quando si è presentata a Milano. Nel caso in cui dovesse essere però costretto a vendere, la situazione peggiorerà ancor di più”.