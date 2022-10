Rassegna stampa: i titoli sull’Inter di martedì 4 ottobre

Dalla Gazzetta dello Sport a Tuttosport fino al Corriere dello Sport: i titoli dedicati all’Inter dai quotidiani sportivi nazionali

La rassegna stampa di Interlive.it vi offre i titoli dedicati alla squadra nerazzurra sui quotidiani sportivi di oggi, martedì 4 ottobre.

GAZZETTA DELLO SPORT – Fate l’Inter! Inzaghi la notte più lunga Risalita o buio col Barcellona Simone sgomita per tenersi l’Inter. Zhang nell’Era di Steven mai così in basso. E’ gelo col tecnico. Isolare Lewandowski densità, cuore e Correa. Lucio “Bloccammo Messi adesso questa Inter può farlo con Lewandowski”. E Xavi avverte: “Noi vogliamo dominare…” Ma in 5 sono out. Una missione per tre Onana, Barella e Skriniar le vie dell’Inter passano da qui. Lautaro si allena: è recuperato. In attacco più lui di Dzeko con Correa. Carica Moratti “Ora l’orgoglio, ma le questioni del club pesano”.

CORRIERE DELLO SPORT – L’ora di Inzaghi. Barça di salvataggio. Il piano di Inzaghi “La palla a noi”. Per Xavi è uno spareggio: “Non possiamo sbagliare”. Lautaro con Correa davanti c’è speranza. Moratti: Fuori l’orgoglio di essere l’Inter.

TUTTOSPORT – Lautaro, salvami tu. L’Inter si aggrappa a Lautaro. Non ci sono lesioni provato con Correa stamani la scelta. “Se non ci sono risultati si è messi in discussione. Dybala? Deciso insieme”. Xavi non si fida dell’Inter “Abbiamo perso tante gare in cui eravamo favoriti”. Lewandowski, che crash test per i centrali. E nella rifinitura Inzaghi torchia de Vrij.