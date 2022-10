Stankovic colpo da ex: prestito dall’Inter

È iniziata una nuova avventura in panchina per l’ex interista Dejan Stankovic che avrà un lavoro lungo e faticoso da fare per risollevare le sorti della Sampdoria. A gennaio potrebbe anche bussare alla porta dei nerazzurri

Prima panchina in Serie A per Dejan Stankovic, ex centrocampista dell’Inter del Triplete e tra i grandi idoli dei tifosi nerazzurri, che nel corso della sua avventura a Milano lo hanno fortemente amato. L’allenatore serbo dopo l’avventura alla Stella Rossa è stato quindi chiamato alla prima grande impresa nel nostro campionato, raccogliendo una Sampdoria delusa ed amareggiata dall’ultima gestione Giampaolo ed impelagata nelle complicatissime sabbie mobili della zona retrocessione.

L’obiettivo di Stankovic è quindi quello chiaramente di risollevare l’ambiente a suon di risultati e con gioco e soprattutto atteggiamento differenti. Non sarà semplice alla luce della situazione attuale, ma il tecnico serbo ha tempo e carte in regola per dire la sua.

Calciomercato Inter, Stankovic può bussare alla porta: idea Carboni per la sua Sampdoria

Nel triennio da allenatore alla Stella Rossa, Stankovic ha vinto ben tre campionati e due coppe di Serbia, lasciando quindi intravedere ottime doti gestionali e motivazionali. L’ex interista dovrà quindi provare ad infondere tutto il suo coraggio e l’esperienza alla squadra prima poi di provare a potenziare l’organico dove possibile con la sessione invernale di calciomercato.

Nello specifico a gennaio la Samp potrebbe bussare all’Inter per offrire un regalo a Stankovic. Il nome giusto ed intrigante può essere quello di Valentin Carboni, ormai nel giro della prima squadra stabilmente ed anche schierato per una manciata di minuti. Grande talento che il serbo conosce molto bene avendolo visto crescere all’Inter. Si tratterebbe nel caso di un’operazione in semplice prestito, buona per far crescere il ragazzo e fornire a Stankovic un centrocampista di qualità.