DIRETTA Champions, Barcellona-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi sfida il Barcellona al Camp Nou nel match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions. La cronaca Live della partita in Diretta

Dopo la vittoria col Sassuolo a Reggio Emilia, l’Inter torna ad affrontare il Barcellona di Xavi nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Nella gara d’andata della scorsa settimana i nerazzurri di Inzaghi si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Hakan Calhanoglu. I blaugrana proveranno a vendicare il ko del ‘Meazza’, a cui hanno fatto seguito un mare di polemiche sulla direzione arbitrale, per mantenere in vita le speranze di qualificazione agli ottavi. Per tale traguardo, considerato il secondo posto in classifica a +3 sui catalani, a Lautaro e soci farebbe comodo anche un pareggio. Interlive.it vi offre il big match del Camp Nou in tempo reale.