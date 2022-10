Serie A, decima giornata: l’arbitro di Inter-Salernitana

Inter-Salernitana, designato l’arbitro per la sfida della decima giornata di campionato

Ecco le designazioni degli arbitri per la decima giornata del campionato di serie A. Per la gara che si disputerà domenica alle ore 12.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano tra Inter e Salernitana, la scelta è caduta su Juan Luca Sacchi direttore di gara di Macerata. I suoi collaboratori saranno Rossi e Di Gioia, con Piccinini quarto uomo. Per quanto riguarda la sala Var, ci saranno Valerio Marini, con Giallatini vice.

Un unico precedente per l’arbitro marchigiano con i nerazzurri e non è sicuramente una partita che i tifosi della squadra meneghina ricordano volentieri, anche se alla fine andò comunque bene. La gara in questione fu Inter-Pordenone, valida per gli ottavi di Coppa Italia della stagione 2017/18. Il 12 dicembre 2017 i nerazzurri passarono solo ai calci di rigori dopo che la gara terminò a reti inviolate.

Questo l’elenco completo degli arbitri designati per gli incontri della decima giornata di serie A:

EMPOLI – MONZA Sabato 15/10 h. 15.00

RAPUANO

BOTTEGONI – SCATRAGLI

IV: PEZZUTO

VAR: ORSATO

AVAR: MARINI

TORINO – JUVENTUS Sabato 15/10 h. 18.00

MARIANI

BACCINI – COLAROSSI

IV: GHERSINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CARBONE

ATALANTA – SASSUOLO Sabato 15/10 h. 20.45

MARCENARO

COSTANZO – PASSERI

IV: SANTORO

VAR: ABISSO

AVAR: LONGO S.

INTER – SALERNITANA h. 12.30

SACCHI

ROSSI L. – DI GIOIA

IV: PICCININI

VAR: MARINI

AVAR: GIALLATINI

LAZIO – UDINESE h. 15.00

COLOMBO

IMPERIALE – DI IORIO

IV: MARINELLI

VAR: IRRATI

AVAR: MUTO

SPEZIA – CREMONESE h. 15.00

MANGANIELLO

BERCIGLI – CECCONI

IV: GUALTIERI M.

VAR: NASCA

AVAR: DI MARTINO

NAPOLI – BOLOGNA h. 18.00

COSSO

RASPOLLINI – AFFATATO

IV: AYROLDI

VAR: VALERI

AVAR: ABBATTISTA

H. VERONA – MILAN h. 20.45

MASSA

BRESMES – VECCHI

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

SAMPDORIA – ROMA Lunedì 17/10 h. 18.30

DI BELLO

VALERIANI – MARGANI

IV: SERRA

VAR: AURELIANO

AVAR: PERETTI

LECCE – FIORENTINA Lunedì 17/10 h. 20.45

MASSIMI

VIVENZI – RANGHETTI

IV: DOVERI

VAR: GUIDA