Serie A, è UFFICIALE: designato l’arbitro di Inter-Sampdoria

L’AIA ha diramato la designazione arbitrale per il prossimo impegno di campionato dell’Inter contro la Sampdoria

Il prossimo sabato 29 ottobre, a partire dalle ore 20:45, si terrà Inter–Sampdoria, gara valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Come da prassi del mercoledì antecedente l’evento, l’Organo Tecnico dell’AIA ha diramato le designazioni arbitrali delle gare in programma. A ‘San Siro’ la guida è affidata all’arbitro Luca Massimi, proveniente dalla Sezione di Termoli. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Galetto e Massara, con Cosso quarto uomo. Nassa e Paganesima, invece, saranno in cabina VAR.

Nessun precedente con Massimi, per l’Inter è il primo incontro diretto

L’arbitro Massimi non vanta una lunghissima esperienza nella massima serie, essendoci passato soltanto tre stagioni fa dalla CAN B. Il suo esordio, tuttavia, è avvenuto proprio in occasione del match tra Sampdoria e Cagliari del 24 febbraio 2019 terminato sul punteggio di 1-0. In quell’occasione sono stati estratti 3 cartellini gialli e da allora non ha più smesso: statisticamente Massimi ne estrae almeno due a partita, ma la media generale è nettamente superiore (almeno il doppio).

Massimi ha poi arbitrato Sampdoria-Torino del 15 gennaio 2022, terminata 1-2.