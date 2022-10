“L’Inter non è in vendita”: Zhang parla chiaro anche su Skriniar

Il presidente nerazzurro dopo la qualificazione agli ottavi di Champions: “Non sto parlando con nessun investitore. Dedico la vittoria ai tifosi”

Parla anche Steven Zhang dopo la netta vittoria col Viktoria Plzen che regala all’Inter la qualificazione agli ottavi di Champions: “Inzaghi è un top coach, passare in questo girone non era affatto facile. Lui e i nostri calciatori stanno facendo molto bene. Dedico la vittoria ai tifosi, che ci sostengono e magari ci criticano ma vogliono il bene del club. E a tutte le persone che lavorano nell’Inter, nonché alla mia famiglia”.

Zhang: “L’Inter non è in vendita. Fiducioso di poter trattenere Skriniar”

Proprio oggi Zhang festeggia quattro anni da presidente di un’Inter che, almeno a parole, non intende affatto cedere: “Sono 2-3 anni che la società è al centro di voci relative a una cessione, ma io non sto parlando con nessun investitore – le sue parole a ‘Sky Sport’ – Il club non è in vendita. I tifosi vogliono l’addio di Suning? Loro e tutti noi vogliamo solo il bene dell’Inter. Abbiamo vinto 3 titoli in 18 mesi, una cosa mai successa in era precedente. Quindi le scelte per il club sono quelle giuste. Nessuno lo pensava sei anni fa”.

Chiosa sul rinnovo di Skriniar: “È un giocatore incredibile, lui sa quanto io ci tenga che lui rimanga all’Inter. Sono fiducioso di poterlo trattenere qui“.