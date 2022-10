DIRETTA Serie A, Inter-Sampdoria: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta la Sampdoria di Stankovic nella decima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter riceve la Sampdoria a San Siro nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi stagionali.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal successo contro il Viktoria Plzen che è valsa la matematica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva dopo quelle contro Sassuolo, Salernitana e Fiorentina per raggiungere almeno momentaneamente Lazio e Atalanta al terzo posto in classifica. Dall’altra i blucerchiati del grande ex Dejan Stankovic vogliono dare seguito al successo ottenuto nello scontro diretto contro la Cremonese per provare a uscire dalla zona retrocessione. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.