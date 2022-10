“Addio immediato e sostituto”: Lukaku, nuovo ko e scelta forte dell’Inter

Il centravanti subisce un altro fastidio muscolare alla coscia e i tifosi impazzano sul web: “Ecco perché il Chelsea lo ha regalato all’Inter”

Non ci si può credere, eppure è la pura realtà dei fatti. Romelu Lukaku, rientrato da qualche giorno sui campi di gioco dapprima contro Viktoria Plzen e poi contro la Sampdoria, ha subito un altro infortunio muscolare alla cicatrice del bicipite femorale.

La questione ha sollevato non poche polemiche, con accuse rivolte in parte allo staff di preparatori dell’Inter – per alcuni incapaci di risollevare il centravanti belga a dovere dai guai fisici che lo hanno tenuto ai box per due mesi – ed altre rivolte su filo diretto a lui, destatosi la scorsa estate come un elemento che avrebbe portato al movimento nerazzurro nuova spinta vitale per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Per la maggior parte, in ogni caso, sembrerebbe giunto il momento di rispedirlo al mittente a gennaio.

Penso sia il momento giusto per pensare di sostituirlo a gennaio #Lukaku — Zebo 👑 (@santilli_franco) October 31, 2022

Altro infortunio per #lukaku. Mai voluto il suo ritorno avrei preso Dybala. — Mirko Leonardo🦁🇮🇹🇱🇧🇺🇸 (@MirkoLB88) October 31, 2022

Pietra tombale sulle nostre speranze di recuperare in SerieA #lukaku — Dominicus (@HirpinusDom) October 31, 2022

Ringraziamo questi due uomini perché senza di loro e con un #lukaku perennemente infortunato ci saremmo giocati la prima parte di stagione con l’attacco della primavera.#Lautaro #dzeko pic.twitter.com/nrx5LDo12B — ONANONE (@bobointer10) October 31, 2022

Tristemente occorre ammettere di aver ripreso un giocatore rotto rimettendoci 15M su per giù

L’alternativa era un’altro giocatore rotto, almeno abbiamo evitato un contratto triennale. A questo punto se gioca anche solo una partita col Belgio mi incazzo#lukaku — Profeta NeroAzzurro (@ProfetaNeroAzz1) October 31, 2022

Dal paragone con Pogba ai complotti del Chelsea, tutti contro Lukaku

I più coraggiosi, infine, fanno qualche esplicito riferimento alla situazione di Paul Pogba, centrocampista della Juventus, che come Lukaku è fermo da tempo per infortunio. Due delle operazioni di mercato meno azzeccate dell’intero campionato, almeno per il momento. E in questo ci si ricollega alla capacità del Chelsea, detentrice del cartellino del centravanti dell’Inter, di essere riuscita a ‘rifilare’ al sodalizio nerazzurro un calciatore lontano dai fasti di due stagioni fa.

Ci credo che il Chelsea lo ha ceduto gratis, non può fare due partite che già si ferma #Lukaku — Manuelito (@emanueldaparo_) October 31, 2022

Spiace ma toccherà fare una valutazione accurata sul prolungamento del prestito o qualsiasi altra operazione col Chelsea per Lukaku. Se questa è la condizione, lo avremo per pochissimo questa stagione e ci costerà una enormità come €/partite. #Lukaku — Alfonso D. ⚒ (@alfex46) October 31, 2022