Calciomercato Inter, 200 milioni per Haaland: rischio doppio addio

Passato al Manchester City in estate, il centravanti norvegese ha già messo a segno 23 gol tra Premier League e Champions

Tutti pazzi per Haaland, ma in pochissimi se lo potranno permettere. O meglio, potrebbeero provare a strapparlo al ricchissimo Manchester City. Psg e Real Madrid, citando solo loro due a partire dal 2024, quando si attiverà la clausola risolutiva da ben 200 milioni di euro.

In realtà già il prossimo calciomercato potrebbe essere quello dell’assalto al cartellino del centravanti norvegese, autore fin qui di 23 gol tra Premier League e Champions. A muoversi sia i francesi che gli spagnoli, chiamati a guardarsi intorno rispettivamente per l’eventuale post Mbappe (il francese rimediterebbe l’addio nonostante il rinnovo ultra milionario…) e per l’eredità del fresco Pallone d’Oro Benzema. Entrambi i club potrebbero mettere sul piatto proprio i 200 milioni della clausola che si attiverà fra un anno e mezzo. Molto probabilmente la risposta dei ‘Citizens’ sarebbe negativa, mentre se fosse al contrario ecco che quei soldi verrebbero immediatamente reinvestiti sul mercato.

Calciomercato Inter, futuro Haaland incerto: Guardiola può prendersi Bastoni e Lautaro

La prossima campagna acquisti estiva della squadra allenata da Guardiola potrebbe intrecciarsi con quella in uscita dell’Inter. Venduto Haaland, ma anche non venduto dato il pozzo senza fondo a disposizione della dirigenza, gli inglesi potrebbero piombare in casa nerazzurra con l’intento di piazzare non uno bensì due grandi colpi. I nomi? Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez, calciatori stimatissimi da Guardiola rispettivamente in scadenza nel 2024 e nel 2026. L’argentino è attualmente il terzo calciatore più pagato della rosa, con Skriniar che può raggiungerlo se non superarlo a breve.